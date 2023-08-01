المشدد 10 سنوات غيابيًا لعاطل شرع فى قتل نجار لخلافات سابقة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السابعة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالشروع في قتل نجار، بسبب خلافات سابقة.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 27909 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "ص.خ.ص" عاطل، وبين شقيق المجني عليه "إ.م.ا" نجار، بيت المتهم النية وعقد العزم على قتله وكمن له حال مرور المجني عليه بالطريق العام بمحل الواقعة، وما أن أبصره حتى توجه إليه المتهم وأخرج سلاحًا أبيض مطوة وطعنه بمنطقة البطن، محدثًا إصابته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير الطب الشرعي، بأن إصابة المجني عليه طعنية بمنطقة البطن وأنها قد حدثت من التعدي عليه طعنًا، باستخدام جسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب ويجوز حدوثها وفق التصور الوارد بتاريخ الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه في الشروع بقتل المجني عليه "ي.ح.م"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالرحيم على مرسى، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 17900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدمًا أسلحة بيضاء، بمحل الواقعة دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه على إثر نشوب مشادة كلامية بين المتهم "أ.م.خ" عاطل، وبين المجني عليه "ي.ح.م" عاطل، وكان ذلك في الطريق العام، وعلى أثرها أشهر المتهم أسلحة بيضاء سكينتين بحوزته، وتعدى على المجني عليه عدة ضربات استقرت برأسه ويده اليسري، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب تلك الواقعة إلى إزهاق روح المجني عليه، لا أنه هاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتبين أن الإصابة عاهة مستديمة تقدر بنسبة العجز الناشئ عنها 25%، وقررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية.