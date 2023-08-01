الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استعدادات نهائية لعرض محمد هنيدى الجديد "مرعى البريمو" (صور)

جانب من العرض الخاص
جانب من العرض الخاص

ينطلق، بعد قليل، العرض الخاص للفيلم السينمائي "مرعي البريمو" الذي يخوض بطولته محمد هنيدي وغادة عادل بإحدى دور العرض السينمائي الشهيرة بالقاهرة.

ورصدت "الدستور" الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم "مرعي البريمو" والمقرر ان يحضره أبطال وصناع الفيلم وعدد من الشخصيات العامة والفنانين.

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وينافس محمد هنيدي بفيلم "مرعي البريمو" ضمن موسم أفلام صيف 2023 الذي يشهد انتعاشة كبيرة بعرض أفلام جديدة أبرزها فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان.

ويراهن هنيدي على نجاح الفيلم بقوة، حيث يعود للتعاون مع المخرج سعيد حامد الذي قدم معه سلسلة من الأفلام السينمائية الناجحة.

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ويمثل هذا الفيلم عودة للتعاون بين المخرج سعيد حامد والمؤلف الموسيقي خالد حماد بعد غياب 15 عامًا، ويشهد الفيلم عودة للتعاون بين المخرج سعيد حامد والنجم  محمد هنيدي بعد 18 عامًا، وكان آخر أعمالهما "جاءنا البيان التالي".

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أحداث فيلم مرعي البريمو 

ويجسد محمد هنيدي خلال الفيلم شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق. 

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين أولهما مع فريق شارموفرز التي طرحت الأيام الماضية والأخرى مع نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة .

 

أبطال فيلم مرعي البريمو

يشارك في بطولة "مرعي البريمو" بجانب محمد هنيدي، الفنانة غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، محمد محمود، نانسي صلاح، مصطفى أبوسريع، والعمل فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

مرعى البريمو البريمو فيلم “مرعي البريمو” محمد هنيدي موسم أفلام صيف 2023 ع الزيرو

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