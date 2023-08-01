مؤسس بيت العائلة المصرى بألمانيا: مصر عظيمة بعيون العرب والألمان أنفسهم

قالت منى علي، مؤسس ومسئول شئون المرأة في بيت العائلة المصري بألمانيا، إنها كانت تحب الاستماع لشكاوى الجالية المصرية في ألمانيا منذ بداية إقامتها في الخارج، وكان منزلها يشبه منزل العمدة من كثرة الشكاوى والمترددين عليه.

بيت العائلة المصري بألمانيا

وأكدت منى، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها ولدت في محافظة الشرقية بمركز الزقازيق، وعند رحيلها إلى ألمانيا كانت تدرك جيدًا شعور الغربة الذي يتسلل للجالية المصرية بين الحين والآخر هناك، ولهذا كانت تستمع إلى شكاوى المواطنين باستمرار وتبذل قصارى جهدها من أجل حل مشاكلهم.

الحياة بالغربة

وتابعت: "فكرة بيت العائلة المصري بدأ منذ عام ٢٠١١ والسفارة المصرية حرصت على وضع ترخيص رسمي لهذا النشاط".

واستطردت: "يتم التجمع وقت المناسبات مثل التجمع في رمضان، المولد النبوي، وغيره من المناسبات، ومن خلال هذه التجمعات وجدت أن مصر دولة عظيمة ولها مكانتها في عيون العرب والألمان أنفسهم".