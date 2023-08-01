الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقربه من منشأة تعليمية.. محافظة الجيزة تزيل مقهى بإمبابة

إزالة مقهى بجوار
إزالة مقهى بجوار منشأة تعليمية بإمبابة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى تفيد بوجود تعديات لمقهى بجوار الإدارة التعليمية بشمال الجيزة.

 

وأشارت محافظة الجيزة في بيانها إلى أن المتعدي على الطريق العام تعدى على أرصفة المشاه بوضع كراسي وترابيزات وشغل الطريق وإعاقة حركة المارة والسيارات.

 

ودفعت محافظة الجيزة بحملة من خلال حي إمبابة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات وجاري المتابعة.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر تنبيهات صارمة على رؤساء الأحياء ورؤساء المدن بمواجهة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. 

 

كما شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الميداني بالشوارع لمتابعة كافة التعديات وإرسال تقارير مصورة لما تم.

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الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لشكوى المواطنين شكوى الإدارة التعليمية بشمال الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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