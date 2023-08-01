تجديد بروتوكول التعاون بين إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي والاتحاد العام للفنانين العرب

تم تجديد بروتوكول التعاون بين اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة عمرو الليثي، واتحاد الفنانيين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

ويتضمن البرتوكول تبادل الخبرات فى شتي المجالات الإبداعية والفنية والإعلامية وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية، ومناقشة تعزيز التعاون والتواصل والتدريب في الأنشطة الإعلامية والبرامجية في العديد من المجالات.

يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الإعلامي وتدعيم أواصر المشاركة الفعالة لخدمة الإعلام والثقافة والفنون في الوطن العربي والأمة الإسلامية.