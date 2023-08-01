الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تجديد بروتوكول التعاون بين إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي والاتحاد العام للفنانين العرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تم تجديد بروتوكول التعاون بين اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي برئاسة عمرو الليثي، واتحاد الفنانيين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

ويتضمن البرتوكول تبادل الخبرات فى شتي المجالات الإبداعية والفنية والإعلامية وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية، ومناقشة تعزيز التعاون والتواصل والتدريب في الأنشطة الإعلامية والبرامجية في العديد من المجالات.

يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الإعلامي وتدعيم أواصر المشاركة الفعالة لخدمة الإعلام والثقافة والفنون في الوطن العربي والأمة الإسلامية.

منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي اتحاد الفنانيين العرب المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية

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