"المهن الموسيقية" تكشف تفاصيل جديدة عن وحدة بحث طلبات الترخيص للمطربين الأجانب

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية تفاصيل عن وحدة بحث طلبات الترخيص المقدمة من المطربين الأجانب (التي قررت النقابة إنشاءها).

تحري الدقة عن المطربين الأجانب لإقامة حفلاتهم في مصر

وقال، في مداخلة هاتفية على فضائية TEN، اليوم الثلاثاء، إن الوحدة لم تكن في الحسبان حتى حدثت واقعة المغني العالمي “ترافيس سكوت”، منوهًا أن استخراج تصريح إقامة حفلات المطربين الأجانب في مصر كان يتم بشكل روتيني وعادي للغاية.

وأشار إلى أن واقعة حفلة المغني العالمي “ترافيس سكوت" كانت سببا في البحث والتدقيق لحفلاته ومعرفته وجود إصابات ووفيات مما يتنافى تماما مع التنظيم المصري بكل أشكاله وأنواعه، لتقوم النقابة الوحدة وستكون منفصلة تماما تضم شبابا جددا ممن يجيدون أكثر من لغة أجنبية وليست لغة واحدة ليتم البحث والتدقيق عن أي مطرب أجنبي يرغب في إقامة حفل له بمصر.

إجراءات تقديم والتحري عن إقامة حفلات الأجانب في مصر

ونوه أن الشركة المسؤولية في تنظيم حفل لمطرب أجنبي تعمل علي تقديم الأوراق والمستندات اللازمة، ثم يتم إبلاغ الجهات المعنية مثل الأجهزة الأمنية ووزارة القوى العاملة وجهاز الرقابة على المصنفات، وبعد ذلك تقوم الوحدة بالتحري عن المطرب وحفلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده ورصد أعماله الفنية ونوعيتها وكيفية تعامله مع الجمهور.

وأضاف أن عملية البحث لن تكون تحريا بوليسي، ولكن النقابة حريصة على ألا يتم تنظيم أي حفل يشجع على الفوضى مثل ما كان ينادي له “سكوت” في حفلاته عن الهجوم على الأمن أو التدافع على منصة الغناء وغيرها من الأمور.

وأختتم أن منطقة الأهرامات ستستضيف خلال الـ 10 أيام المقبلة أكبر حفلتين ينظمها اثنان من أكبر الـ"دي جي" على مستوى العالم، وغيرهما من الحفلات التي لا تثير أي فوضى أو عنف.