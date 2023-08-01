الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن تدريب وزارة الرياضة بمبادرة توظيف مصر

وزارة الرياضة
وزارة الرياضة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا مفصلًا عن التدريب الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ويقع هذا التدريب تحت عنوان "طور وغير" بمحافظة قنا في إطار مبادرة توظيف مصر.

ملتقى التوظيف 

وأكد محمود ياسين، منسق فريق حياة كريمة بمحافظة قنا، أنه يتم تدريب الشباب على مهارات متعددة مرتبط بعضها بالجانب التكنولوجي والبعض الآخر مرتبط بالسيرة الذاتية وسبل تجاوز اللقاءات الرسمية الخاصة بالعمل.

تدريبات وزارة الشباب 

وفي السياق ذاته، قال عبدالراضي الخطيب، مدرب بوزارة الشباب والرياضة، إن هذه التدريبات التي تحدث الآن تمهيد حتمي لفترة ما قبل التوظيف، وهذا التدريب لمدة 3 أيام. 

وتابع: "ملتقى التوظيف يومي ٥ و٦ أغسطس 2023 في معسكر الخير الدائم، وهذا الملتقى برعاية حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة، وسيشارك بالملتقى أكثر من ٢٥ شركة مختلفة".

اكسترا نيوز تقرير اكسترا نيوز ملتقى التوظيف حياة كريمه وزارة الشباب والرياضة

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