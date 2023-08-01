محمد البدرى يثمن تبرع "المتحدة" بعوائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

ثمّن محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التبرع بجميع عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا: تلك الخطوة تأتي إيمانًا من الشركة المتحدة بالمبادرة الرئاسية التي تخدم حوالي ٦٠ مليون مواطن من الأكثر احتياجًا، كما أنها تعكس الدور الإعلامي التنموي الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المبادرات المجتمعية.

وقال "البدري" فى بيان له اليوم، إن المهرجان فرصة جيدة وفكرة فعالة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي بدورها تساعد فى خلق وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أن المهرجان وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن المهرجان سلط الضوء على معالم المدينة كإحدى أكثر الوجهات جذبًا لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا، حيث شهد العديد من الفعاليات الترفيهية في عدد من المجالات.

وأوضح أن المهرجان يشهد عروضًا مجانية وفعاليات ثقافية ومسارح عامة وندوات متاحة لكل فئات الشعب المصري وليست فئة معينة، وأن فعاليات المهرجان لا تقتصر على حفلات نجوم الغناء فقط.