الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. طلعت خليل: الاستمرار فى إصدار السندات والأذون يزيد من تفاقم الدين العام

طلعت خليل
طلعت خليل

كشف طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، عن أنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 4 تريليونات خلال 6 سنوات، بزيادة تعادل نسبة 109%.

وأشار طلعت خليل، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، المنعقدة الآن، إلى أن حجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، ووصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614%.

وأضاف مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة أن الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون، مشيرا إلى أن العجز الكامل في الموازنات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، بالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز، مضيفا أن الاستمرار في إصدار السندات والأذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي للدولة، وأن التعثر في السداد سوف يضع الدولة في مأزق.

الاصلاح المالي الحوار الوطنى الدين العام وعجز الموازنة الدين العام الدين الخارجي حجم الدين الخارجي

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