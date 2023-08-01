الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء التصويت فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية (صور)

انتخابات الموسيقيين
انتخابات الموسيقيين

بدأت قبل قليل عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقاعد مجلس الإدارة والتي يتنافس بها 31 مرشحا على 12 مقعدا.

 انتخابات نقابة المهن الموسيقية 

وخلال الدقائق الماضية حرص عدد كبير من النجوم والمطربين على حضور التصويت من بينهم الفنان سعد الصغير والفنان عصام كاريكا وحرص الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين على الاجتماع بكل المرشحين قبل بدء عملية التصويت وأقسم الجميع على رعاية مصالح الموسيقيين والحفاظ على أموال النقابة.

واختتم مصطفى كامل اجتماعه بالمرشحين بقراءة الفاتحة من أجل نشر جو من الألفة بين المرشحين وبدأت الانتخابات.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل كان قد فاز بالتزكية فى واقعة هى الأولى فى تاريخ النقابة حيث لم يترشح أمامه أحد خلال انتخابات النقيب.

وصرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة في بيان له أنه من المقرر أن تغلق اللجنة صناديق الانتخابات فى الخامسة من مساء اليوم وتبدأ بعدها عملية الفرز تحت إشراف قضائى كامل وتأمين كامل من وزارة الداخلية.

الحفاظ على أموال النقابة انتخابات المهن الموسيقية المهن الموسيقية الموسيقية انتخابات نقابة المهن الموسيقية

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