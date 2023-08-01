الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يسرق المواطنين بالإكراه في المطرية

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القليوبية) وبحوزتهم (مركبة "توك توك"– قطعتى سلاح أبيض "مطواة")، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على (شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم")، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ‏المواطنين بالإكراه.

ونجحت الجهود في ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية – جهاز "لاب توب" مجهولين المصدر) وبمناقشتها اعترفت بسرقتهم من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بإسلوب "المغافلة" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين) حال شروعهما فى سرقة كابلات كهربائية من بعض أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المطرية محافظة القليوبية قسم شرطة المرج

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