أستاذ أورام: التدخين المسبب الأول لسرطان الرئة

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام، إن أعداد المصابين بسرطان الرئة في تزايد مستمر، مضيفة "كنا زمان ننصح الرجالة بالتخلص من التدخين الذي يضر بصحتهم وأسرهم، وللأسف الموضوع زاد حاليا وأصبحت الفتيات في سن صغيرة جدا تدمن هذه العادة السيئة، بالإضافة إلى الشيشة وهي أسوأ من السجائر".

وأَضافت أستاذ علاج الأورام، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التدخين المسبب الأول لسرطان الرئة وبعض الالتهابات تتحول لأورام، موضحة أن المبادرات الرئاسية الخاصة بسرطان الرئة والكشف المبكر عن الأورام، أصبحت ذائعة الصيت، وجعلت المواطنين يهتمون بالكشف المبكر والعلاج.

وأوضحت الدكتورة نهال المشد أنه عند إحساسنا بوجود عرض ما مثل الكحة أو ضيق تنفس، لابد من الذهاب للمستشفى أو أي مركز طبي، للاطمئنان على صحتنا، مبينة "هناك شباب مدخنين بشراهة لديهم اعتقاد بأن الأورام أو سرطان الرئة لن يصيبهم إلا عند بلوغهم سن 60 عاما، وهذا اعتقاد خاطئ، لأننا نشهد حاليًا في السن الصغيرة إصابتهم بمراحل متقدمة من الأورام".