الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء شخص على سيدة وابنها فى الدقهلية

الداخلية
الداخلية

كشفت الداخلية حقيقة تعدي شخص على سيدة وابنها بالدقهلية، حيث نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض وتهديدهم بالحبس.

بالفحص تبين ورود بلاغات لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بين طرف أول (صاحب الحساب القائم بالنشر ووالدته وشقيقه) وطرف ثان (شقيق والدته) لوجود خلافات عائلية حول الميراث تبادلا على إثرها الاتهامات فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مركز شرطة السنبلاوين الدقهلية

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