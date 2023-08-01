أحمد مشعل لـ"صالون التنسيقية": لابد من البحث عن طرق لتعزيز انتماء العمال للعمل

قال أحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ضعف عدد المنضمين للمنظمات النقابية، يعود إلى أن العاملين والعمال ينقصهم الكثير من التثقيف والمعرفة ولا يعرفون الفرق بين النقابة العمالية والنقابة المهنية وكيف يمكن أن ينضم إلى النقابتين، مشيرا إلى نسبة التمثيل النقابي ضعيفة جدا لأن أصحاب العمال لا يرون جدوى من النقابات العمالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تحديات العمل النقابي في مصر».

وأضاف أنه من الضروري البحث عن طرق لتعزيز انتماء العمال للعمل، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي يحسب للحكومة هو تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل لتعبر عن الفلسفة والسياسة في أن الحكومة هي المتحكم في علاقة العمل وليس في القوى العاملة فقط، وهو كان أحد مقترحات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأنه لا يوجد تنمية اقتصادية دون الاستفادة من العمال.

أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.