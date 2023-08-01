الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تكليف الدكتور عبدالرازق الكومى للقيام بأعمال وكيل شئون الدراسات العليا بآداب طنطا

الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق الكومى

أصدر الأستاذ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، القرار رقم 1766 بتاريخ 24/ 7 /2023، بتكليف الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى أستاذ الجغرافيا الطبيعية ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة طنطا، للقيام بأعمال وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة طنطا.

يذكر أن الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومي، قد حصل على ليسانس الآداب من قسم الجغرافيا شعبة المساحة والخرائط عام 1990م، بتقدير عام جيد جداً وعُين معيداً بقسم الجغرافيا بكلية الآداب.

كما حصل على درجة الماجستير في الآداب من قسم الجغرافيا، تخصص جغرافيا طبيعية (جيومورفولوجيا)عام 1996 تقدير ممتاز، وتم تعيينه بدرجة مدرس مساعد عام 1996 بالقسم.

كما حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب، تخصص الجغرافيا الطبيعية (جيومورفولوجيا) عام 2001، بمرتبة الشرف الأولى وعين فى درجة مدرس للجغرافيا الطبيعية بالقسم 2001.

وعين قائم بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية بداية من عام 2017.

كما عُين أستاذا للجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا اعتباراً من 28 / 9 / 2022.

وقام بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا بالكلية اعتباراً من 16 /1 / 2023.

وتم اختياره عضوًا بلجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة لدورة كاملة بداية من عام 2017.

الدكتور عبدالرازق الكومي بأعمال وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بآداب

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