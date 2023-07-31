صلاح ليس بينهم.. ليفربول يعلن قادة الفريق رسميًا

أعلن نادي ليفربول رسميًا، الاثنين، قادة الفريق الإنجليزي الذين يخلفون جوردان هندرسون وجيمس ميلنر بداية من الموسم المقبل.

ورحل ميلنر وهندرسون هذا الصيف إلى صفوف برايتون والشباب السعودي.

وأعلن النادي في بيان رسمي، تقليد شارة القيادة للهولندي فيرجيل فان دايك وسيكون نائب له ترينت ألكسندر أرنولد.

ولم يكشف النادي عن القائد الثالث في حال غياب الثنائي في أرضية الميدان وسط تكهنات بين نجمنا المصري محمد صلاح وأندي روبرستون الظهير الأيسر.

وقال فان دايك في تصريحات عبر الموقع الرسمي بعد اختياره قائد للريدز: “إنه يوم فخر حقًا بالنسبة لي ولزوجتي ولأطفالي وعائلتي، لقد كان شعورًا خاص ولا يمكنني وصفه حقًا في هذه المرحلة، لكنه شيء أفتخر به حقا”.