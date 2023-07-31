الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتواصل هاتفيًا مع كابيتانو مصر بالبحيرة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة هاتفيًا، مع المتقدمين ومسئولي برنامج كابيتانو مصر أثناء وصول البرنامج للمحافظة على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثاني من البرنامج، وبدأت فعاليات اليوم الأول بحضور أكثر من 9 آلاف.

وأكد وزير الشباب للمتقدمين ببرنامج كابيتانو مصر أن مصر مليئة بالمواهب الواعدة فى مختلف الألعاب وسيحققون لمصر مزيدًا من الإنجازات الرياضية فى مختلف المنافسات العالمية، قائلًا:"الوزارة تتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات فى اكتشاف ورعاية تلك المواهب على مستوى جميع المحافظات".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تصب تركيزها على اكتشاف المواهب خلال الفترة الحالية في كل مكان بمختلف المحافظات وهو ما تحقق مع كابيتانو مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أضاف صبحي أن كابيتانو مصر يهدف الي إبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم، وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى عناصر من الشباب المتميز، الذي يثرى الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

وجدد صبحى تأكيده علي المنهجية العلمية الحديثة التى تعتمد عليها الوزارة فى مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج  التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب.

وتضمنت محاورها "تعريف الاتيكيت، الاحترام، السلوكيات في التعامل، فن وكيفية تطبيق الإتيكيت في التعامل".

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