الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة.. ما أهمية الفحوصات الروتينية؟

الأمراض المزمنة
الأمراض المزمنة

في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في انتشار الأمراض المزمنة، وهي الأمراض التي تستمر لفترات طويلة وتحتاج إلى إدارة مستمرة للحفاظ على الرفاهية وجودة الحياة للأفراد المصابين بها، من بين هذه الأمراض المزمنة تشمل أمراض القلب والشرايين، وأمراض السكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسرطان، وأمراض الكلى، والتهاب المفاصل، وغيرها الكثير. 

وتعد الفحوصات الروتينية أداة هامة للتشخيص المبكر للأمراض المزمنة، وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة والوقاية من المضاعفات، ومع زيادة نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، ينصح بإجراء الفحوصات الروتينية بانتظام والاهتمام بالرعاية الوقائية. 

وتعتبر هذه الأمراض سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات الوفيات والعجز في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الضروري التركيز على التشخيص المبكر والرعاية الوقائية.

وأوضح الخبراء بموقع " Renown Health" الطبي، أن الفحوصات الروتينية تلعب دورًا حاسمًا في التشخيص المبكر والوقاية من الأمراض المزمنة، وتحقق العديد من المزايا الصحية الهامة، إليك أهمية الفحوصات الروتينية في التشخيص المبكر للأمراض المزمنة.

التحقق المنتظم من حالة الصحة العامة للجسم:

تقدم الفحوصات الروتينية فرصة للكشف عن أي تغيرات مبكرة في الجسم للكشف عن الأمراض المزمنة قبل ظهور الأعراض الواضحة، وقد يساعد ذلك في زيادة فرص الشفاء وتحقيق نتائج أفضل.

التقليل من خطر المضاعفات: 

بفضل الكشف المبكر والتشخيص المبكر، يمكن البدء في العلاج المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتقليل خطر المضاعفات المرتبطة بالأمراض المزمنة. قد يمنع هذا تطور المشاكل الصحية وتقليل العجز المرتبط بها.

تحقيق السيطرة الأفضل على الحالة المرضية: 

عندما يتم تشخيص الأمراض المزمنة في وقت مبكر، يمكن التعامل معها بطريقة أفضل وتطبيق خطة علاج شاملة، حيث يمكن للفحوصات الروتينية أن تساعد الأطباء في تحديد خطة العلاج المناسبة وتقديم رعاية فعالة.

التثقيف والوعي الصحي حول الأمراض المزمنة: 

يتيح إجراء الفحوصات الروتينية للأفراد فرصة للتعرف على حالتهم الصحية وفهم المزيد عن الأمراض المزمنة المحتملة وكيفية الوقاية منها والتعامل معها، كما يمكن لهذا أن يؤدي إلى تعزيز الوعي الصحي وتعزيز التعاون بين الأفراد والأطباء.

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