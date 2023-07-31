الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بشكتاش التركى يضم ريبيتش قادمًا من ميلان

ريبيتش
ريبيتش

أعلن نادي بشكتاش التركي، الإثنين، عن تعاقده مع الكرواتي أنتي ريبيتش قادمًا من ميلان الإيطالي. 

وذكر النادي، أنه مع ريبيتش لمدة موسمين، ليُدافع عن ألوان الفريق التركي حتى يونيو 2025. 

وانضم أنتي ريبيتش إلى ميلان في 2019 قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ودافع عن ألوان الروسونيري في 119 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 39 هدفًا، كما قدم 19 تمريرة حاسمة.

ونجح الكرواتي الدولي في مساعدة الروسنيري على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

وخرج ريبيتش من حسابات ميلان بعد ضم الصفقات الصيفية الجارية، خاصًة بعد ضم الجناحين كريستيان بوليسيتش والنيجيري شيكويزي.

بشكتاش بشكتاش التركي أنتي ريبيتش ريبيتش ميلان

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