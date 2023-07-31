الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خريطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء فى الإسكندرية

تخفيف الأحمال بمحافظة
تخفيف الأحمال بمحافظة الإسكندرية

تعد خريطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الإسكندرية، هي من يبحث عنها المواطنين من أهالي الإسكندرية، للتعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء بالمناطق المختلفة بالمدينة الساحلية والتي سوف تطبق بدءًا من الغد، بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء الخطة الكاملة للمحافظات لخطة توزيع الكهرباء.

وأعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وعقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

خطة تخفيف الأحمال بمحافظة الإسكندرية 

وتم نشر خطة تخفيف الأحمال بمحافظة الإسكندرية، ضمن الخطط المعلنة فى كل محافظة تباعًا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

ونشرت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء خطتها لمواجهة تخفيف الأحمال الطارئة والتي تضمنت 9 مجموعات، وكل منها يشمل جداول بالمناطق المتأثرة وتوقيتات انقطاع وعودة الكهرباء.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية 

وتتأثر المجموعة الأولى بانقطاع الكهرباء ومن الساعة 12.10حتى 13.30.
المجموعة الثانية من الساعة 12.30 حتى 14.50.
المجموعة الثالثة من الساعة 14.50 حتى 16.10.
المجموعة الرابعة من الساعة 16.10 حتى 17.30.
المجموعة الخامسة من الساعة 17.30 حتى 18.50.
المجموعة السادسة من الساعة 18.50 حتى 20.10.
المجموعة السابعة من الساعة 20.10 حتى 21.30.
المجموعة الثامنة من الساعة 21.30 حتى 23.50.
المجموعة التاسعة من الساعة 23.50 حتى 01.10.

خريطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء فى محافظة القاهرة 2023

وللتعرف على جدول مواعيد قطع الكهرباء بالمناطق المختلفة بأحياء الإسكندرية بحسب بيان مجلس الوزراء من هنا:


 

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