«زوجى أخى فى الرضاعة.. ما حكم الشرع؟».. أزهري يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة، قالت إنها تزوجت منذ 3 سنوات قبل أن تكتشف أن زوجها أخوها فى الرضاعة، فما الحكم الشرعي؟.

وقال العالم الأزهري، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الشافعية قالوا إن هناك 5 رضعات متفرقات، فلو أم زوجك أرضعتك فأصبح أخوكى فى الرضاعة، بشرط أن تكون أرضعته 5 رضاعات متفرعات"، مستشهدا فيما ورد عن عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن.

واستكمل: "يبقى كده لو فى 5 رضعات متفرقات يقينا، يبصح أخوكى فى الرضاعة وبالتالى لا يجوز لكى أن تبقى على ذمته، لأن الأم تنتشر الحرمة منها إلى أبنائها، وبالتالى لابد من فسخ عقد الزواج لأنه فيه شبهة، والعلاقة التى وقعت بينها لمدة 3 سنوات لا شيئ فيها".

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