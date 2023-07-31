قيادات هيئة قضايا الدولة يهنئون رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد

استقبل القاضي حسنى عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الإثنين بمكتبه بدار القضاء العالى، المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكرى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالعال جرنه رئيس التفتيش، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس المحكمة، والمستشار خالد زين الدين رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

كما استقبل القاضي حسنى عبداللطيف، خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه، عددًا كبيرًا من الشخصيات القضائية المهمة لتقديم التهنئة.