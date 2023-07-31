إخلاء سبيل صاحب محل في حيازة سلاح والبلطجة بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم، بإخلاء سبيل صاحب محل متورط في حيازة سلاح والبلطجة والتشاجر، وحبس متهمين آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن صاحب محل في الدرب الأحمر يتعرض للمضايقات والبلطجة من أصحاب محلات آخرين في المنطقة وقاموا بتحريض بلطجيين لجر شكلهم والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء في محل عملهم، وأثناء محاولة الأول الدفاع عن نفسه تم ضبطه مع الآخرين.

وقال المحامي مصطفى جاد، دفاع صاحب المحل المتورط في الواقعة، أن موكله ضحية الاعتداء عليه في محل أكل عيشه بسبب خلاف بينه وبين أصحاب محلات آخرين حرضوا أثنين معروفين بالبلطجة في المنطقة للتعدي عليه، وهذا ما أثبته للنيابة من خلال تقديم تفريغ لكاميرات المراقبة التي تثبت تورط صاحب المحل في الواقعة، وتم إخلاء سبيله، وتم حبس الآخرين بتهمة البلطجة وحيازة سلاح بدون مسوغ قانوني.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طرفي مشاجرة من أصحاب المحلات بتهمة البلطجة وحيازة سلاح ناري بمنطقة الدرب الأحمر.

وتبين أن قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغًا يفيد تشاجر أصحاب محلات مع آخرين وحيازتهم أسلحة نارية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين صحة البلاغ ونشوب مشاجرة بسبب فرض البلطجة بين أصحاب المحلات وحيازتهم أسلحة نارية، وتم ضبط 3 متهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق