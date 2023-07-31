محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، لتوفير الطاقة، حرصًا على مصلحة المواطنين. شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. حازم الأشموني، السكرتير العام، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والأحياء.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء خففت من حدة الأزمة التي تسبب فيها الارتفاع العالمي لدرجة حرارة الأرض، وهو ما وصفه أمين عام الأمم المتحدة بدخول الأرض مرحلة الغليان.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة، وإطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهاتها أثناء مواعيد العمل. كما طالب بفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال وإطفاء الإضاءة الداخلية بعد الغلق. وأضاف أن يجب على المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة) تخفيض استهلاك الكهرباء، وإطفاء التمويهات في الصالات والإستادات بعد انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.

وأكد اللواء خالد عبدالعال ضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولي الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء، وحظر تركيب الزينات في افتتاح المحلات والأفراح.

وأكد محافظ القاهرة وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والكهرباء لمنع قطع الكهرباء عن المستشفيات، مع إلزام المستشفيات بوجود مولدات احتياطية، مؤكدًا قيام اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الصحية بالتأكد من وجود مصدرين للكهرباء، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة شركات الكهرباء بعرض تقرير يومي عن نتائج تخفيف الأحمال، بالإضافة إلى عمل ندوات تعريفية في الأحياء والنوادي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء. وأضاف محافظ القاهرة أنه ستكون هناك متابعة مركزية من غرفة العمليات بالمحافظة لما تم من إجراءات.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كل الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور، وأعلى العقارات في تمام التاسعة مساءً.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم إغلاق الإنارة والتكييفات بعد الانتهاء من الصلاة.