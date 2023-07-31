"تذكرتي" يتيح حجز تذاكر منافسات الـ"ترايثلون" بمدينة العلمين

كشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، تفاصيل إقامة منافسات بطولة الـ«ترايثلون» ضمن فعاليات المهرجان والتي تقام بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين.

وتنطلق يوم الخميس المقبل بطولة «ترايثلون» التي تقام بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات المهرجان والمقرر أن يشارك فيها عدد من أهم لاعبي اللعبة حول العالم وتستمر المنافسات حتى الخامس من الشهر نفسه.

وأتاح موقع تذكرتي الفرصة للجمهور لحجز التذاكر وحضور المنافسات المقرر أن تقام على شواطئ مدينة العلمين الجديدة وتسمح بتواجد أكبر عدد من الجمهور لمشاهدة المنافسات التي تتكون من 3 رياضات، هي السباحة والجري وركوب الدراجات وجميعها ألعاب أوليمبية، ويقوم المتسابقون في هذا السباق بالسباحة ثم ركوب الدراجات ثم الركض.

وتشهد البطولة متابعة من عدد كبير من الجمهور المصري والعالمي نظرا للشهرة الكبيرة التي اكتسبتها اللعبة خلال الفترة الماضية.

وخلال الأيام الماضية، استضاف المسرح المكشوف الإعلامية إسعاد يونس، لتقديم حلقة خاصة من برنامجها الشهير «صاحبة السعادة» من مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور جماهيرى كبير للغاية من زوار ومحبى البرنامج من مختلف الجنسيات.





ومع صعود الفنانة والإعلامية إسعاد يونس خشبة المسرح، استقبلها الجمهور استقبالًا حافلًا للغاية، وردت على الحضور بتحية مماثلة، قبل أن تخاطبهم بقولها: «سعيدة جدًا وفخورة بتقديم حلقة من (صاحبة السعادة) من داخل مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أضخم حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط»، مضيفة: «إنه أمر ممتع ومختلف وجديد علىّ، فهذه المرة الأولى التى أقدم فيها حلقة أمام كل هذا الجمهور خارج الاستديو».