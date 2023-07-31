الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يستقبل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور محمد زين المجد، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا.

وقال وكيل الأزهر، إن الطلاب الوافدين من إندونيسيا يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي تعداد الطلاب الوافدين، ويتميزون بحرصهم على الالتزام وتحصيل العلوم والتفوق، مؤكدا أن الأزهر يعول كثيرا عليهم وعلى أقرانهم من الدول الأخرى ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلدانهم، وليسهموا بقوة في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك في العالم.

من جانبه، أعرب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا عن تقديره الكبير للأزهر الشريف ولدور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في نشر قيم الأخوة والتسامح والسلام العالمي، وجهود فضيلته ودعمه المستمر لجميع الطلاب الوافدين، ولطلاب إندونيسيا خاصة، مؤكدًا أن مناهج الأزهر  الوسطية تسهم بشكل كبير في نشر التسامح والاعتدال في البلاد.

حضر اللقاء الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

الدكتور محمد الضويني الأزهر الشريف خريجي الأزهر الدكتور احمد الطيب الدكتور محمد المحرصاوي

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان