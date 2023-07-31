الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود "مصر الخير" لتنفيذ 95% من عمارة الإغاثة

عمارة الإغاثة
عمارة الإغاثة

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المستمرة التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير لتقديم أوجه الرعاية المختلفة للأسر الأكثر احتياجاً لتواصل سلسلة النجاحات والإنجازات التى تساهم فى تلبية المطالب الجماهيرية، ومساندة الجهود التنفيذية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وقدم محافظ أسوان شكره لهذه الجهود التى يتم تنفيذها برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى المدير التنفيذى للمؤسسة لترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع بمفهومها الشامل. 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأنه بالتعاون مع محافظة أسوان تم تنفيذ أكثر من 95% من الأعمال الإنشائية لعمارة الإغاثة لمتضررى السيول بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما ، والتى تضم 6 طوابق تحتوى على 36 وحدة سكنية كاملة التشطيب لتوفير المسكن الآمن والمناسب للحالات المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية. 

ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع إستكمال تنفيذ مشروع " الإطعام " ضمن حملة "إطعام أهالينا المستحقين طول السنة" ومن خلال التعاون مع مطبخ جمعية وبشر لتجهيز 200 وجبة متكاملة يومياً حيث يتم توزيعها على منازل الأسر المتعففة. 

إطعام أسوان الكوارث الطبيعية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مؤسسة مصر الخير محافظ أسوان

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