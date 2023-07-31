الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر: كولر يرفض الاعتماد على بواليا فى هجوم الأهلى ويطالب برحيله

والتر بواليا
والتر بواليا

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، فكرة عودة والتر بواليا مهاجم الأحمر الذي تمت إعارته في الموسم الماضي للقادسية السعودي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أبلغ إدارة الكرة بالنادي الأهلي بعدم حاجة الفريق إلى والتر بواليا، وطالب برحيله عن الفريق بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة على طريقة ميكيسوني من خلال فسخ التعاقد بالتراضي أو بيعه.

وأضاف المصدر أن المدير الفني تمسك بضم البرازيلي سوزا في الصيف، ورفض فكرة منح بواليا فرصة المشاركة وتعويض النقص العددي في خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كولر تابع كل أرقام وإحصائيات بواليا خلال تجربته الاحترافية سواء في تركيا أو قطر أو السعودية، وأكد أنه لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي.

وقال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق خطوة مهمة بالتأهل للدور التالي من بطولة كأس مصر بالفوز على فريق الداخلية، وأن الفريق لاحت له عدة فرص خلال اللقاء.

وأوضح أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب.

إدارة الكرة البرازيلي سوزا السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي والتر بواليا لجنة التخطيط

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان