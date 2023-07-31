مصدر: كولر يرفض الاعتماد على بواليا فى هجوم الأهلى ويطالب برحيله

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، فكرة عودة والتر بواليا مهاجم الأحمر الذي تمت إعارته في الموسم الماضي للقادسية السعودي.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أبلغ إدارة الكرة بالنادي الأهلي بعدم حاجة الفريق إلى والتر بواليا، وطالب برحيله عن الفريق بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة على طريقة ميكيسوني من خلال فسخ التعاقد بالتراضي أو بيعه.

وأضاف المصدر أن المدير الفني تمسك بضم البرازيلي سوزا في الصيف، ورفض فكرة منح بواليا فرصة المشاركة وتعويض النقص العددي في خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كولر تابع كل أرقام وإحصائيات بواليا خلال تجربته الاحترافية سواء في تركيا أو قطر أو السعودية، وأكد أنه لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي.

وقال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق خطوة مهمة بالتأهل للدور التالي من بطولة كأس مصر بالفوز على فريق الداخلية، وأن الفريق لاحت له عدة فرص خلال اللقاء.

وأوضح أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب.