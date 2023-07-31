الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب السعودي في البطولة العربية

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب في البطولة العربية

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الشباب السعودي، على إستاد "مدينة الملك فهد الرياضية" في الطائف بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب السعودي في البطولة العربية

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية "البطولة العربية"، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني.

خط وسط الملعب: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – سيد عبدالله نيمار- أحمد أبو الفتوح.

في خط الهجوم: محمود شيكابالا – أحمد سيد زيزو – سيف الدين الجزيري.

 

وستكون هذه المباراة الأولى للمدرب الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني الجديد للشباب السعودي، بعد أن قاد خوان بروان الفريق في مباراة النصر الماضية.

وهو الأمر الذي يريد فريق الزمالك استغلاله بتواجد مدرب جديد لفريق الشباب السعودي؛ نظرًا لأنه ليس لديه معلومات كاملة عن الزمالك، كما أنه لم يتعرف على إمكانات لاعبي فريقه.

ترتيب الزمالك والشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

ويتصدر فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة العربية برصيد ثلاث نقاط.

في حين يتواجد ناديا النصر والشباب السعوديين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ولكل منهما نقطة واحدة، بينما يقبع الاتحاد المنستيري في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

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