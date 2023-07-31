انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل بأطفيح

لقي طالب مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في نهر النيل بأطفيح، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق شخص بنهر النيل، في أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالبًا تعرض للغرق أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.