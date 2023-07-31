«الدستور» داخل منزل عمر عبدالرحمن الأول على الجمهورية بالثانوية العامة بمدارس stem

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالب عمر عبد الرحمن عبد العزيز، بمحافظة بني سويف، بعد حصوله على المركز الأول لمدارس stem على مستوى الجمهورية.

"الدستور" انتقلت إلى منزل الطالب داخل قرية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وقال الطالب إن والده خرج على المعاش بعد العمل في التربية والتعليم، والدته معلمة بالتربية والتعليم، ولديه 5 من الأشقاء.

وأكد الطالب، أن حفظ القرآن الكريم ودعاء الوالدين هو سر التفوق والحصول على المركز الأول، وأن والدته هى أول من علمت منه بالخبر السعيد.

وأوضح عمر عبدالرحمن، أنه كان يدرس فى مدارس "ستيم" بمحافظة بني سويف، وكان متفوقًا فى الشهادة الإعدادية، حيث حصل على 278.5 فى الإعدادية، وأنه يتمنى أن يكون طبيبًا في المستقبل.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.