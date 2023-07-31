الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الدستور» داخل منزل عمر عبدالرحمن الأول على الجمهورية بالثانوية العامة بمدارس stem

الطالب عمر عبد الرحمن
الطالب عمر عبد الرحمن عبد العزيز

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالب عمر عبد الرحمن عبد العزيز، بمحافظة بني سويف، بعد حصوله على المركز الأول لمدارس stem على مستوى الجمهورية.

"الدستور" انتقلت إلى منزل الطالب داخل قرية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وقال الطالب إن والده خرج على المعاش بعد العمل في التربية والتعليم، والدته معلمة بالتربية والتعليم، ولديه 5 من الأشقاء.

وأكد الطالب، أن حفظ القرآن الكريم ودعاء الوالدين هو سر التفوق والحصول على المركز الأول، وأن والدته هى أول من علمت منه بالخبر السعيد.

وأوضح عمر عبدالرحمن، أنه كان يدرس فى مدارس "ستيم" بمحافظة بني سويف، وكان متفوقًا فى الشهادة الإعدادية، حيث حصل على 278.5 فى الإعدادية، وأنه يتمنى أن يكون طبيبًا في المستقبل.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام  ٧٨.٨%.

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشعبة العلمية علوم أوائل الشعبة الأدبية ببا جنوب بني سويف بني سويف

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة 3 ثانوى 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس