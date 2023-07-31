الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الجيش الملكى يعلن انتقال رضا سليم إلى الأهلى

رضا سليم
رضا سليم

كشف التونسي نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق الجيش الملكي، عن انتقال رضا سليم جناح الفريق إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان رضا سليم قد وصل إلى القاهرة مساء الأحد، للخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى الأهلي بشكل رسمي.

 

وقال نصر الدين النابي في تصريحات تليفزيونية " نوجه التهنئة للنادي الأهلي على تعاقدهم مع رضا سليم".

 

وأضاف " أوجّه اللوم فقط على الأهلي لأنه أفقدنا لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق، فقد كان يمثل 40% من القوة الهجومية لفريق الجيش الملكي".

 

وواصل حديثه " رضا سليم لديه مساحة كبيرة للتطور مع الفريق الأفضل في أفريقيا ومع مدرب كبير مثل مارسيل كولر، ولديه الكثير من الحلول الفردية في المباريات الصعبة، وهذه النوعية من اللاعبين صارت قليلة للغاية في الوطن العربي وحتى في أوروبا".

 

ووجّه النابي رسالة إلى رضا سليم، قائلاً "رسالتي له أن يعرف جيدًا أن النجاح في الأهلي صعب للغاية مهما كان مستواك، لأنك تلعب مع لاعبين كبار ولاعبين أصحاب ثقافة كبيرة وعليك أن تكون متواضع أمام تاريخ الفريق الأحمر".

 

وعن المركز المفضل للاعب الأهلي الجديد " أفضل مركز له هو الجناح الأيمن ويمكنه اللعب في مركز الجناح الأيسر أيضًا، لكن لو تغير مركزه ربما يتأثر مستواه بعض الشيء".

المغربي رضا سليم الجيش الملكي الاهلى نصر الدين النابي

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