إصابة قوية لـ طارق حامد في مباراة اتحاد جدة والصفاقسي بالبطولة العربية

تعرض الدولي المصري طارق حامد، نجم وسط فريق اتحاد جدة السعودي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وتعرض حامد لتدخل عنيف ومتهور من حسين علي لاعب الفريق التونسي، في وجه الدولي المصري وهو ساقط على الأرض في الدقيقة 40.

وتدخلت تقنية الفيديو قبل أن يتم منح البطاقة الحمراء للاعب الصفاقسي التونسي ليكمل الفريق المباراة منقوصًا من لاعبه.

وأجرى نونو سانتو تغييرا اضطراريا بخروج طارق حامد ونزول سلطان الفرحان في الدقيقة 45.

ومازالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين في البطولة العربية.