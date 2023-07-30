الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الأوكرانية: عقد اجتماع دولي بالسعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن عقد اجتماع دولي في السعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا، وفق شبكة سكاي نيوز. 

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، عن عقد اجتماع ثان حول إنهاء الحرب في أوكرانيا في المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس، مع دعوة ممثلين عن 30 دولة للحضور.

ويأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تؤدي هذه الجهود إلى قمة سلام في وقت لاحق من هذا العام، يتفق خلالها قادة العالم على قواعد أرضية مشتركة لإنهاء الحرب. 

وقالت الصحيفة إنهم يأملون في أن تشكل هذه المبادئ محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.

يأتي الاجتماع في المملكة العربية السعودية بعد اجتماع لكبار المسؤولين في كوبنهاجن في أواخر يونيو، حضره ممثلو البرازيل والهند وتركيا وجنوب إفريقيا ، من بين آخرين. كما شارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

ودعت المملكة العربية السعودية وأوكرانيا 30 دولة لحضور الاجتماع الجديد في جدة، من بينها إندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا. من غير الواضح كم منهم سيحضر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحضر الدول التي شاركت في محادثات كوبنهاغن مرة أخرى.

وكانت المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي من بين أولئك الذين أكدوا مشاركتهم.

 

أوكرانيا لسلام روسيا السعودية خطة مقترحة

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