أمين الفتوى: من محاسن الشريعة الإسلامية إنها تتفق مع العقل والمنطق (فيديو)

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من محاسن الشريعة الإسلامية وهذا الدين، إنه جاء متوافقًا مع الطبيعة الإنسانية ولم يخالفها، وذلك حتى يكون معينًا للناس كافة على اتباع هذا الدين اتباع يتماشى مع العقل والمنطق والطبيعة التي خلق الله الناس عليها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الله سبحانه وتعالى جعل للناس حق التملك وجعل الميراث، حتى ينتقل المال من الميت إلى حي، ولما كان الإنسان مجبور على حب ذويه وأقاربه، فجعل الله أموال الشخص ملكًا له في حياته، ومن بعده ملكا لأقرب أقربائه، وكان هذا سببًا في الجد والاجتهاد من كل إنسان حتى ينمي ثروة أولاده وأقاربه من بعده".

وأوضح: "لو تصورنا إنه لا ميراث، هل يجد الإنسان ويجتهد لينمى ثرواته، ليتركها من بعده، طبعا لأ إما أن يعمل بالكاد ما يكفيه، أو يبدد ما يملكه، فالميراث جعل الناس ينموا ثرواتهم، ولذا لما نتحدث فى أسباب الميراث سنجدها منحصرة في ثلاثة أولهم الأقارب وثانيهم الزوجية، وأخيرًا الولاء، وهذه الدائرة الضيقة حول كل إنسان".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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