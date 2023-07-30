الأهلي يتقدم على الداخلية بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والداخلية المقامة على ملعب الكلية الخربية في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر، بتقدم المارد الأحمر بهدف.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من أفشة قبل أن يوجهها الجنوب أفريقي في المرمى لحظة خروج الحارس.



أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى كهربا المنفرد بالمرمى قبل أن يتدخل الحارس محمد مجدي.

في الدقيقة 13 مطالبات من لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بعد اصطدام عرضية علي معلول في يد محمود طلعت لاعب فريق الداخلية.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء حيث سددها قوية ارتطت بالقائم الأيمن للحارس محمد مجدي.

في الدقيقة 21 تسديدة من سمير فكري من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية تصدى لها حارس المرمى بسهولة تامة.

محمود كهربا سدد كرة تصدى لها بثبات محمد مجدي حارس الداخلية في الدقيقة 26.

تصويبة من أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 30، مروان عطية يفاجئ الجميع ويسدد كرة صاروخية في منتصف المرمى يتصدى لها حارس الداخلية محمد مجدي بنجاح.

تصويبة من أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الداخلية.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 38 عن طريق بيرسي تاو بعد تمريرة من حسين الشحات إلى أفشة الذي مرر تمريرة ساحرة إلى بيرسي تاو المتمركز داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسجل الكرة في الشباك.

محمد مجدي أفشة أهدر فرصة هدف ثاني بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد مجدي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول و اليو ديانج ومروان عطية حسين الشحات وافشة وتاو وكهربا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام السابعة مساء على ستاد الكلية الحربية، على أن يلتقي الفائز في المباراة مع نادي المصري البورسعيدي يوم 3 أغسطس المقبل.

