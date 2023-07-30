على معلول يهدر ركلة جزاء فى مباراة الأهلى والداخلية

أهدر علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ركلة جزاء في مباراة المارد الأحمر أمام الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.

وسدد علي معلول ركلة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى الداخلية.

الأهلي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى كهربا المنفرد بالمرمى قبل أن يتدخل الحارس محمد مجدي.

في الدقيقة 13 مطالبات من لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بعد اصطدام عرضية علي معلول في يد محمود طلعت لاعب فريق الداخلية.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء حيث سددها قوية ارتطت بالقائم الأيمن للحارس محمد مجدي.



وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول و اليو ديانج ومروان عطية حسين الشحات وافشة وتاو وكهربا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام السابعة مساء على ستاد الكلية الحربية، على أن يلتقي الفائز في المباراة مع نادي المصري البورسعيدي يوم 3 أغسطس المقبل.