الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عادل عبد الفضيل: الدولة المصرية حريصة على التعاون مع الشركاء كافة

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

توجه النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إتاحته الحوار الوطني بدون خطوط حمراء، كما تقدم بالشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني وما نتج عنه من توصيات كان لها دورها ومردودها لدى الشارع.

وأكد عبدالفضيل أن الدولة حريصة على التعاون مع كافة الشركاء وخاصة منظمة العمل الدولية لذلك جاء قانون ٢١٣ الخاص بالنقابات وتم تطبيق القانون بالفعل .

وأضاف خلال كلمته بلجنة النقابات والعمل الأهلي لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي، وهو ما نتج عنه وجود نقابات عمالية خارج اتحاد النقابات الحالي، وكذلك عدم إدراج على القائمة السوداء في ملف العمل، وهو ما يؤكد أن هناك قانون يحترم الحريات النقابية.

وعن قانون العمل الحاصل على موافقة مجلس الشيوخ، أوضح أنه يخاطب أكثر من ٢٠ مليون عامل، مشيرا إلى أن أي مستثمر يبحث في بدايته عن قانون العمل والاستثمار.

وطالب عبدالفضيل بالاستماع إلى أطراف خارجية مهتمه بالاضافة إلى مراعاة المرتبات والإجازات والعلاقة بين صاحب العمل والعمال على أن تكون متوازنة لدفع عجلة الإنتاج، وكذلك مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق بالإضافة إلى ربط العمل بالإنتاج.

النائب عادل عبدالفضيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب الحوار الوطنى الدولة المصرية

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