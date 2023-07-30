الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"الغذاء والمزاج".. كيف يمكن للتغذية السليمة أن تؤثر على الصحة العقلية والعاطفية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يرتبط الغذاء والصحة العقلية والعاطفية، حيث يعتبر الغذاء السليم أحد العوامل المؤثرة في الحالة المزاجية والصحة النفسية للفرد، وفقًا لما ذكره موقع " aetna".

أكد خبراء التغذية، إن إتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن على المدى الطويل الحالة المزاجية ويعزز الصحة العقلية والعاطفية، ففي السطور التالية يقدم الخبراء العلاقة بين الطعام والصحة المزاجية وكيف يؤثر الغذاء على الصحة النفسية.

على الرغم من أن الغذاء ليس العامل الوحيد المؤثر على الصحة العقلية والعاطفية ، إلا أن التغذية السليمة تلعب دورًا هامًا في تحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية على المدى الطويل. 

 

تأثير الطعام على الصحة النفسية:

يعتبر الدماغ مركز التحكم في العواطف والمزاج ، وهو يعتمد بشكل كبير على التغذية السليمة للحفاظ على وظائفه الصحية، حيث يوجد عدد من العوامل التي تؤثر على كيفية تأثير الغذاء على الصحة النفسية ، بما في ذلك التوازن الداخلي والنواقل العصبية والتهيئة العصبية.

نوه الخبراء، أن هناك بعض الأطعمة مثل السمك الدهني، الأفوكادو، المكسرات، والموز تحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تعزز صحة الدماغ ومرونته، كما أن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وتقلبات المزاج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الأطعمة الغنية بالتربتوفان مثل الشوكولاتة الداكنة والموز والأفوكادو والبروتين الموجود في اللحوم والأسماك على نمو السيروتونين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تعزز الشعور بالسعادة وتحسن المزاج.

كما يمكن أن تتسبب النشويات البسيطة مثل السكر والأطعمة المعالجة في زيادة تقلبات السكر في الدم ، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات في المزاج والطاقة.

أشهر الأطعمة التي تحسن الحالة المزاجية:

السمك الدهني مثل السلمون والتونة والسردين: يتميز بمحتواه الغني بأحماض أوميغا 3 التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية والصحة العقلية.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور القنب، وتحتوي على العديد من المغذيات المفيدة للصحة العقلية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفيتامين E.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية وفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين E، وكلاهما ضروري لصحة الدماغ والصحة النفسية.

الشوكولاتة الداكنة: تساعد في إفراز السيروتونين بفضل تركيبتها الغنية بالتربتوفان، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والكرنب، فهي غنية بالمغنيسيوم الذي يعزز الصحة العقلية ويقلل من القلق والتوتر.

اتباع نظام غذائي صحي التغذية السليمة الحالة المزاجية الشوكولاتة الداكنة الصحة العقلية الصحة النفسية تأثير الطعام على الصحة النفسية

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