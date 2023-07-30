بعد غرق عبدالله حسن يوسف.. كل ما تريد معرفته عن "إسفكسيا الغرق"

حالة من الحزن الشديد تسيطر على الوسط الفني عقب تداول خبر وفاة عبدالله حسن يوسف نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وتصدر خبر وفاة عبدالله حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف مؤشرات التريند على موقع “جوجل” إثر «إسفكسيا الغرق»، وسط صدمة كبيرة وحزن سيطر على جماهير وعشاق حسن يوسف عقب تداول أنباء وفاة نجله «عبد الله» أصغر ابنائه في حادث غرق بالساحل الشمالي.

وتزامناً مع تصدر «إسفكسيا الغرق» تريند البحث على محركات الإنترنت لمعرفة كل المعلومات والأعراض التي يتعرض لها الشخص بعد الغرق، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كل ما تريد معرفته عن «إسفكسيا الغرق»

يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن «إسفكسيا الغرق» خصوصاً عقب رحيل عبدالله حسن يوسف نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، وإليكم التفاصيل:

تعمل «إسفكسيا الغرق» على حرمان الجسم من دخول الأوكسجين لفترة طويلة من الطبيعي أن تتسبب في وفاة الشخص المصاب بها، وتبدأ المرحلة عقب دخول الماء إلى الأحبال الصوتية، وتصيب الحنجرة بالبلل والتشنج العضلي، وينتج عن هذه العملية انكماش فوري وسريع للعضلات حول الحنجرة، ليؤدي إلى الاختناق والغرق بسبب عدم التنفس لفترة طويلة مع توقف وظائف الجسم الحيوية جميعها ويتسبب في وفاة الشخص.

والجدير بالذكر أنه رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، إثر تعرضه للغرق بإحدى قرى الساحل الشمالي، وتستعد الأسرة حاليًا لتشيع جثمان المتوفي إلى مثواه الأخير وتوديعه بالدفن في مقابر العائلة مع التمني بالرحمة والمغفرة من الأقارب والأصدقاء للمتوفي الذين ينشرون له دفاتر عزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.