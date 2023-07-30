الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد غرق عبدالله حسن يوسف.. كل ما تريد معرفته عن "إسفكسيا الغرق"

حسن يوسف
حسن يوسف

حالة من الحزن الشديد تسيطر على الوسط الفني عقب تداول خبر وفاة عبدالله حسن يوسف نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وتصدر خبر وفاة عبدالله حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف مؤشرات التريند على موقع “جوجل” إثر «إسفكسيا الغرق»، وسط صدمة كبيرة وحزن سيطر على جماهير وعشاق حسن يوسف عقب تداول أنباء وفاة نجله «عبد الله» أصغر ابنائه في حادث غرق بالساحل الشمالي.

وتزامناً مع تصدر «إسفكسيا الغرق» تريند البحث على محركات الإنترنت لمعرفة كل المعلومات والأعراض التي يتعرض لها الشخص بعد الغرق، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

كل ما تريد معرفته عن «إسفكسيا الغرق»

يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن «إسفكسيا الغرق» خصوصاً عقب رحيل عبدالله حسن يوسف نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، وإليكم التفاصيل:

تعمل «إسفكسيا الغرق» على حرمان الجسم من دخول الأوكسجين لفترة طويلة من الطبيعي أن تتسبب في وفاة الشخص المصاب بها، وتبدأ المرحلة عقب دخول الماء إلى الأحبال الصوتية، وتصيب الحنجرة بالبلل والتشنج العضلي، وينتج عن هذه العملية انكماش فوري وسريع للعضلات حول الحنجرة، ليؤدي إلى الاختناق والغرق بسبب عدم التنفس لفترة طويلة مع توقف وظائف الجسم الحيوية جميعها ويتسبب في وفاة الشخص.

والجدير بالذكر أنه رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، إثر تعرضه للغرق بإحدى قرى الساحل الشمالي، وتستعد الأسرة حاليًا لتشيع جثمان المتوفي إلى مثواه الأخير وتوديعه بالدفن في مقابر العائلة مع التمني بالرحمة والمغفرة من الأقارب والأصدقاء للمتوفي الذين ينشرون له دفاتر عزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسن يوسف عبدالله حسن يوسف نجل حسن يوسف اسفكسيا الغرق الغرق

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس