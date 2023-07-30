الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل السجن المشدد 15 سنة لعاطل هتك عرض طفلة بعين شمس

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل متهم بهتك عرض طفلة في عين شمس.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم «خ. أ»، 32 سنة، هتك عرض طفلة كرها عنها بأن حسر عنها ملابسها ولامس أجزاء من جسدها.
وأضاف أمر الإحالة أن أسرة الطفلة حررت محضر وتوجهت لقسم الشرطة ضد المتهم.
تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل تتهم جارهم بهتك عرض نجلتها البالغة من العمر ٧ سنوات.
ودلت التحريات صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد هتك عرض عين شمس

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