الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: آن الأوان أن تكون عملية الانتخابات بشكل إلكتروني

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

قال هشام عبدالعزيز، ممثل حزب الإصلاح والنهضة في الحوار الوطني، إن عملية المشاركة السياسية، تعبر بشكل كبير عن رضا المواطن عن الدولة والأداء.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن المشاركة في العملية السياسية تتعلق أيضًا بإقناع المواطن بأنه جزءً من العملية السياسية وأن من في البرلمان يمثل مصالحه، ومن ثم مشاركته سيكون لها تأثير في مصالحه الحياتية اليومية.
وأشار إلى آن الأوان أن تكون عملية الانتخابات بشكل إلكتروني، خاصة أنه يساعد بشكل كبير جدًا في مشاركة المصريين في الخارج والشفافية، منوهًا بأهمية وجود تشريع يعطي قوة في هذه العملية.
ولفت ضرورة إعطاء رسالة واضحة ومحددة وحقيقية أن البرلمان المصري برلمان حقيقي، مع التوسع في عملية العمل السياسي، مؤكدًا أن هناك تجارب ناجحة مثل تنسيقية شباب الأحزاب وفي العمل الأهلي كتف في كتف.

هشام عبدالعزيز حزب الإصلاح والنهضة الحوار الوطنى المشاركة السياسية الوطني

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