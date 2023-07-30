الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية يوصي باستحداث مؤسسة متخصصة في التسويق السياسي

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد عمارة

قال النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم التوصيات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي تتمثل في قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته الواردة في القانون 140 لسنة 2020.

ودعا عمارة، خلال كلمته بجلسة "مباشرة الحقوق السياسية" في المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى مناقشة آليات رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخب في الاستحقاقات الانتخابية، وتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بدراسة استحداث آليات توعوية للنمو بثقافة الناخب، والتي من خلالها يتم رفع الثقافة الانتخابية للمواطن المصري والتمهيد للانتقال للتصويت الإلكتروني مرحليا بما في ذلك رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية للشباب داخل الجامعات.

وأوصى النائب محمد عمارة، بدراسة استحداث مؤسسات وطنية متخصصة في التسويق السياسي وإدراجها في القانون لتنظم الأعمال المتعلقة بالتسويق الانتخابي واستطلاعات الرأي وتحديث المادة 33 المتعلقة بضوابط استطلاع الرأي ببنودها الثمانية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل القوى السياسية ومباشرة استدامة الأداء السياسي المتميز، بما يتناسب مع اتجاهات الدولة المصرية بمفهومها الشمولي، بالإضافة إلى إمكانية الرقمنة الأيديولوجية لحصر الأصوات وحصر الكتل الحزبية لتبين نقاط القوة والضعف الجغرافية.

كما أوصى بدراسة تفعيل الانتقال إلى التصويت الإلكتروني أو الآلي مرحليا ووضع ضوابط له كما جاء بالقانون 45 لسنة 2014، بالمادة 7، كما دعا إلى دراسة إمكانية استحداث الانتقال إلى التصويت عبر البريد.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطنى الاستحقاقات الانتخابية قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون الادارة المحلية محمد عمارة

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