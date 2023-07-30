الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكويت تعلن فتح قنصلية فى البصرة.. وتدعو لحل المسائل الحدودية مع العراق

وزير الخارجية الكويتى
وزير الخارجية الكويتى

أعلن وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح الأحد، عن فتح ملحقية تجارية في القنصيلة الكويتية بالبصرة وذلك خلال زيارته إلى العراق.

وأكد وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة حل المسائل الحدودية مع العراق⁩ ما سيدفع بالعلاقات قدما بين البلدين.

فيما أكد وزير الخارجية العراقي على ضرورة إنهاء المسائل الحدودية مع الكويت⁩ بما فيها حقول النفط.
 وغادر سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، الكويت اليوم متوجها إلى  بغداد، في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات مع الرئيس الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني.

كما يلتقي الصباح، حسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.
ومن المقرر أن يجري الصباح مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والعراق، ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الكويت الكويتى البصرة العراق سالم الصباح

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس