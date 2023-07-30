الكويت تعلن فتح قنصلية فى البصرة.. وتدعو لحل المسائل الحدودية مع العراق

أعلن وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح الأحد، عن فتح ملحقية تجارية في القنصيلة الكويتية بالبصرة وذلك خلال زيارته إلى العراق.

وأكد وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة حل المسائل الحدودية مع العراق⁩ ما سيدفع بالعلاقات قدما بين البلدين.

فيما أكد وزير الخارجية العراقي على ضرورة إنهاء المسائل الحدودية مع الكويت⁩ بما فيها حقول النفط.

وغادر سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، الكويت اليوم متوجها إلى بغداد، في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات مع الرئيس الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني.

كما يلتقي الصباح، حسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

ومن المقرر أن يجري الصباح مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والعراق، ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.