الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو تنسيقية الأحزاب يطالب باعتماد التصويت الإلكترونى فى الانتخابات

محمد عزمى
محمد عزمى

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة طالب باعتماد النظام الإلكتروني داخل العملية الانتخابية.

وفي حديثه خلال الجلسة الخاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، اليوم، أضاف "عزمي" أن هناك مزايا كثيرة أكثر للتصويت الإلكتروني أكثر من الطريقة التقليدية للتصويت، وبعض هذه المزايا هي أقل تكلفة وأسرع في جدولة النتائج، وتحسين إمكانية الوصول إليها، بدقة أكبر، بالإضافة إلى تسهيل الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسرعة فرز الأصوات.

فيما أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس الأمناء، أن دستور ٨٧ اعتبر المشاركة في الانتخابات حق وطني ونظم التزام الدولة بتقييد كل من تصل سنه للسن القانونية للانتخابات وتحدث عن المال السياسي، ولذا نحن لا نواجه أي مشكلة قانونية أو دستورية ولكن القانون كائن حي يجب أن يتطور. 

وأشار إلى أن الأرقام الخاصة بالإنفاق يجب أن تطور بسبب التضخم، مؤكدًا أن تطبيق القانون أهم من القانون لكن السؤال هل بعد هذه التعديلات ستتغير خريطة المشاركة؟

ولفت: "هناك عزوف كبير بالنسبة للشباب والحضور مقصور على الأرامل وكبار السن، لذا نحتاج لتغيير المفاهيم مع تغيير القوانين، وشرحنا للمواطنين معنى المشاركة لذا لا بد من التفكير الجاد في هذا الأمر". 
 

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