وزير التعليم العالي يتفقد ويفتتح عددًا من المشروعات والمنشآت الطبية بجامعة بنها بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه



افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم /الأحد/، عددا من المشروعات والمنشآت الطبية بالجامعة، بحضور محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ورئيس الجامعة الدكتور جمال سوسة، منها منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين الحديث بسعة 20 ألف لتر بتكلفة 23 مليون جنيه؛ لخدمة جميع الأقسام بمستشفيات الجامعة، ومنظومة رفع وتخزين المياه لمباني المستشفيات بتكلفة 9 ملايين جنيه، والتي تضم 3 خزانات مياه، سعة كل خزان 20000 لتر مزود بمواتير رفع المياه، وشبكة صرف صحي، فضلًا عن منظومة الإنذار المبكر، بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى التجهيزات الجديدة بمبنى كلية طب وجراحة العيون، بتكلفة 10 ملايين جنيه .

كما افتتح الوزير المرحلة الأولى والثانية من مبنى العمليات الموحدة، بتكلفة 89 مليون جنيه، ويضم المبنى 17 كبسولة جديدة، وتم إعداده وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويحتوي على عناية ِICU ويضم 8 أسرة عناية مركزة، وغرف خدمات، بالإضافة إلى افتتاح مبنى العلاج الاقتصادي، والذي يضم 44 غرفة فاخرة بملحقاتها، بتكلفة 18 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق على مساحة 500 متر مربع، ويمثل طفرة كبيرة في مجال الخدمات الطبية الفندقية بمستشفيات جامعة بنها، كما تفقد الوزير مبنى الجراحة الذي يتم تطويره بتكلفة تبلغ حوالي 140 مليون جنيه، وتفقد تركيب منظومة الإطفاء الذاتي للحريق بالرشاسات، ومنظومة سحب الأدخنة لمبنى الاستقبال، بتكلفة مليونين وستمائة ألف جنيه.

وأكد عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور غير مسبوق، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، حيث أصبح لدينا 120 مستشفى جامعيًّا حكوميًّا في مختلف التخصصات الطبية، وتحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة أن ما تشهده مستشفيات جامعة بنها من أعمال تطوير لزيادة القدرة الاستيعابية، وتقديم خدمات متميزة، يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير القطاع الصحي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية المصرية، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة بنها تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريضية القائمة على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بمستشفيات الجامعة.

وأكد سوسة أن مستشفيات بنها الجامعية تحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين، مشيرًا إلى حصول مستشفيات الجامعة على تبرع بأجهزة طبية بقسم الرمد ومستشفى العيون بقيمة خمسة عشرة مليون جنيه.

ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها الدكتور عمرو الدخاخني إلى أن مستشفيات جامعة بنها شهدت خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في أدائها، وساهمت في تحسين الخدمات الطبية المقدمة، واستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية، لافتا إلى أن عدد المترددين عام 2022 على العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ بلغ (700.000) مريض، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة والطوارئ 35.000، فضلًا عن إجراء 300.000 أشعة تشخيصية متنوعة، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنها.