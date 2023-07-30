الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 15 سنة لـ4 طلاب قتلوا طفلًا بسبب فتاة فى الإسماعيلية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد عطا سليم بمعاقبة 4 طلاب بالسجن 15 سنة بتهمة قتل طالب بسبب معاكسة فتاة. 

وتبين أن المتهم كان يقف مع فتاة فى الشارع فقام طالب بمعاكسة الفتاة، فنشبت مشادة كلامية بينهما وصفع الطالب الشاب المتهم على وجهه مما دفعه إلى الاستعانة بأصدقائه، ومعهم سلاح أبيض طعنوا به الطالب، وشرعوا فى قتل صديقه. 

تعود أحداث الواقعة عندما كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما ورد لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبال جثة طالب، 15 عامًا، مصاب بجرح طعنى بالجسم، وآخر 15 سنة، مصاب بجرح طعنية وقطعية بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وآخرين "مجهولين"، تطورت لمشاجرة تعدي على إثرها المتهمين عليهما بسلاح أبيض، ما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما، ولاذوا بالفرار، وذلك بسبب خلافات بينهم حول معاكسة إحدى الفتيات، وبسؤال كل من المصاب، والد المتوفى، أيدا ما سبق.

أسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية معاكسة فتاة

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