الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مدير مشروع "تحدى القراءة العربى": التعاون مع الأزهر يعكس الاهتمام باللغة العربية

جانب من الكلمة
جانب من الكلمة

قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إننا نحتفل اليوم بتتويج أبطال الدورة السابعة من مشروع "تحدي القراءة العربي"، على مستوى الأزهر الشريف، وقد سجل طلاب وطالبات الأزهر الشريف مشاركة قياسية في هذه الدورة، حيث شارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة.

وأضاف: "تأتي المشاركة القياسية من طلاب وطالبات الأزهر الشريف في الدورة السابعة، امتدادًا لمشاركاتهم المتميزة في جميع الدورات السابقة، وهذا يعكس الرؤى المشتركة بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والأزهر الشريف في ضرورة الاهتمام باللغة العربية والحث على القراءة".

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الأجيال الجديدة على استخدام اللغة العربية في تعاملاتهم اليومية والعناية بالقراءة، فضلًا عن التشجيع على القراءة والتعلم وتطوير المهارات واكتساب المعارف، مؤكدًا أن الأزهر الشريف شريك دائم في النجاح الذي تحققه مبادرة تحدي القراءة العربي، وكان لتعاونه مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الدور الحاسم في نجاح تصفيات الدورة السابعة، فكل الشكر لمن ساهم في إنجاح هذه الدورة.

واختتم الدكتور سلطان العلماء، أنه أصبح لمشاركة طلاب وطالبات الأزهر الشريف دور مهم في الإنجازات القياسية التي حققها مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، التي استقطبت أكثر من 24 مليونًا و800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، وهذه المشاركة القياسية تعكس اهتمام الأجيال الصاعدة بالقراءة وحرصها على بناء مستقبلٍ عربيٍ أفضل قائم على المعرفة، مقدمًا التهنئة لأبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، وإلى المعاهد المتميزة والمشرفين المتميزين وللمشاركين والفائزين من فئة أصحاب الهمم، كما قدم التهنئة إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين.

ونظّم الأزهر الشريف اليوم الأحد بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية» احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي» في نسخته السابعة، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ونخبة من قيادات الأزهر الشريف والقائمين على المشروع، وذلك بعد منافسة بين نحو مليوني طالب من (9516) معهدًا، أشرف عليهم (7900) معلمٍ ومعلمةٍ.

الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محمد بن راشد آل مكتوم طالبات الأزهر الشريف الأزهر الشريف

الأكثر قراءة

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رسميا.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أو بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين