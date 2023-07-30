الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المعهد القومى للبحوث الفلكية يكشف موعد شهب "دلتا الدلويات" (فيديو)

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد زخة شهب "دلتا الدلويات"، آخر ظواهر يوليو الفلكية وعلاقتها بأي ظواهر طبيعية مثل الزلازل.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على فضائية TEN، اليوم الأحد، إن شهب "الدلويات" تظهر يومي 29 و30 يوليو الجاري، ولكن القمر سيعيق هذا العام رؤية الكثير من الشهب، وبخاصة الضعيف منها.

ووجّه رسالة لمحبي ومهتمي الفلك، قائلا إن من أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء.

وأكد أن الظواهر الفلكية ليس لها علاقة أو ارتباط بظواهر أخرى، ولكن هي عبارة عن مرور الأرض في طريق رملي حيث تتساقط بقايا الرمل والصخور على الغلاف الجوي، مما يعمل على حرق تلك البقايا والصخور خلال دخولها الغلاف الجوي، منوهًا بأن تلك الظواهر تحدث 7 مرات في السنة كلها. 

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