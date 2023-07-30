فريدة الشوباشى: السيسى رئيس بناء وتنمية (فيديو)

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن تناول الحوار الوطني بملف المحليات أمر هام للغاية كونها عين الشعب على كل ما يتصل بالأرض سواء البناء والتشييد أو الخدمات أو المتابعة، مشيرة إلى أن المحليات جانب هام ويوجَد في كل نواحي العالم، متابعة أن المحليات فسدت بعد فترة منتصف السبعينيات.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك العديد من الأمور التي فقدتها مصر على مدار العقود السابقة، ولكنها تعمل على استيرادها في الوقت الحالي منها ملف المحليات، لافتة إلى أنه من مميزات الحوار الوطني مناقشة وتناول قضايا وملفات هامة مثل المحليات.

وعن مبادرة تسوية «الأزمة الأوكرانية» بمشاركة الرئيس السيسي، قالت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس بناء وتنمية، حيث إنه أقنع كل الدول الإفريقية المشاركة بالقمة بأن تكون مع المصالحة والتسوية كونه يعود بالنفع والخير للكثير من الدول".

روسيا تنتج حوالي 20% من قمح العالم كله

وأوضحت أن روسيا تنتج حوالي 20% من قمح العالم كله، لذلك تسد النقص لدى مصر، ومن ثم النزاعات العسكرية تضرنا جميعًا.